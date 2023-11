GabicceGradara, che beffa: "Incredibile quel rigore al 93’"

Nella nona giornata del campionato di Promozione il cosiddetto fattore campo non ha premiato le squadre che giocavano in casa, infatti delle 5 vittorie 4 sono arrivate dalle viaggianti. Due al comando: i Portuali di Ancona e il Moie Vallesina, ma nelle posizioni alte la classifica è corta considerando che nell’arco di 4 punti ci sono ben 8 squadre. Momento no per diverse formazioni della nostra provincia. Fanalino di coda il Villa San Martino, in zona playout Gabicce, Atletico Mondolfo Marotta, Vismara e Pergolese, ma alcune nell’ultimo turno hanno dato segni di risveglio (Mondolfo Marotta).

I numeri. Seconda sconfitta consecutiva per la Fermignanese e seconda vittoria di seguito per la Castelfrettese. Il Sant’Orso dopo due sconfitte ha ritrovato il successo. La difesa più perforate del girone (17 gol subiti) è quella del Villa San Martino, unica compagine ancora a digiuno di vittore. I Portuali vantano l’attacco più prolifico del torneo (17 gol realizzati). La Castelfrettese è la più votata ai pareggi (6). Due le doppiette della nona giornata, quelle di Manuel Muratori del Sant’Orso contro l’Osimo Stazione e di Rragami del Mondolfo Marotta contro il Vismara.

La beffa. Il Gabicce Gradara si è vista pareggiare all’ultimo minuto (al 93’ su un generoso rigore realizzato da Nardone) una gara che avrebbe meritato di vincere a Barbara. "Abbiamo perso due punti in maniera assurda, per un rigore concesso con molto generosità, su un tiro da fuori area che è finito sul corpo di un nostro giocatore che saltando si era girato – ha commentato il direttore sportivo del Gabicce Filippo Cipriani – E’ un vero peccato perché saremmo andati a nove punti facendo un bel balzo verso la zona salvezza agganciando il Barbara e mettendo altre tre squadre alle nostre spalle. Guardando la prestazione, è stata di ottimo livello per l’interpretazione della partita, la sua gestione e le occasioni da gol nel primo tempo. L’atteggiamento è stato quello giusto. Nella ripresa, tenuto conto di una panchina molto corta e con poche possibilità di cambi, non abbiamo mai sofferto; la squadra è in crescita sotto il profilo fisico e mentale e questo ci deve far guardare con fiducia al futuro pur nelle difficoltà della situazione di classifica (il Gabicce Gradara è penultimo con 7 punti)".

La squadra della settimana

1) Sodani (Valfoglia), 2) Marino Stortini (Fabriano Cerreto), 3) Cameruccio (Moie Vallesina), 4) Morini (Gabicce Gradara), 5) S.Bartolini (Castelfrettese), 6) Rebiscini (Pergolese), 7) De Marco (Poryuali Dorica), 8) Labate (Fermiganese), 9) Rragami (A. Mondolfo Marotta), 10) Manuel Muratori (Sant’Orso), 11) Canulli (Biagio Nazzaro). All. Sartini (A.Mondolo Marotta). All. Negusanti di Pesaro (Fermignanese- Moie Vallesina).

Amedeo Pisciolini