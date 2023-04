GabicceGradara, che sgambetto in casa della Fermignanese

FERMIGNANESE

1

GABICCEGRADARA

2

FERMIGNANESE: Cappuccini, Mariotti, Labate, Lucciarini (12’ st. Izzo), Fraternali, Patarchi (12’ st. Loberti), Volpini, Cusimano, Gori (37’ st. Agostini), Bozzi (17’ st. De Santis), Garota (12’ st. Di Simoni). All. Teodori.

GABICCE GRADARA: Renzetti, Lepri, Gabrielli, Grandicelli, Varrella, Tombari, Giunchetti, Morini (32’ st. Montebelli), Bartolini, Mani, Ulloa (32’ st. Capi). All. Vergoni.

Arbitro: Ercoli di Fermo

Reti: 42’ pt e 6’ st. Ulloa, 43’ st. Cusimano.

FERMIGNANO

Quarta vittoria di fila per il Gabicce Gradara che espugna il campo di Fermignano con doppietta di Ulloa. La prima rete al tramonto della prima frazione di gioco: angolo dalla sinistra di Mani e sul secondo palo piattone dell’esterno della squadra di Vergoni. Il raddoppio ad inizio ripresa: recupero palla sulla trequarti, efficace fraseggio Bartolini-Giunchetti-Mani e assist per Ulloa che in area non perdona. Lo stesso Ulloa ha avuto un’altra occasione sullo 0-2 per chiudere i conti. La rete dei padroni di casa nei minuti finali in mischia e vano è stato il tentativo di respinta sulla linea di porta di Lepri. Sul versante della Fermignanese, che pur nella sconfitta ha dimostrato il suo valore, una buoma mole di gioco ma nessuna vera occasione da rete.