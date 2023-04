GabicceGradara per il tris. K Sport: ecco i Portuali

In Promozione oggi per l’undicesima giornata si anticipano quattro gare, tutte con inizio alle ore 16.

Atletico Mondolfo Marotta-Moie Vallesina. "C’è solo un risultato per noi quello della vittoria – dice il diesse del Mondolfo Marotta Paolo Pretelli – un risultato che ci permetterebbe di avere una classifica più tranquilla in chiave salvezza, la squadra è al completo tranne lo squalificato Luca Morganti". Uno squalificato anche nel Moie: il centrocampista Cercaci.

Osimostazione - Urbania. "Affrontiamo un’altra squadra affamata di punti – afferma alla vigilia del match il diesse dell’Urbania Stefano Maggi – e per di più in settimana ha fatto il cambio dell’allenatore. Noi abbiamo qualche acciaccato da valutare ma al tempo stesso massima fiducia di tutta la rosa. E’fondamentale la continuità di risultati positivi".

San Costanzo - Vigor Castelfidardo. Il San Costanzo dopo l’ottimo pareggio sul campo dei Portuali Ancona oggi vorrebbero dare una soddisfazione al proprio pubblico, anche se gli avversari hanno necessità di punti per potersi reinserire nella griglia dei playoff.

Sant’Orso - Olimpia Marzocca. La squadra di mister Fulgini vorrà riscattarsi dalla sconfitta di sul campo della Vigor Castelfidardo. L’Olimpia Marzocca dal canto suo è reduce dal successo contro l’Osimo Stazione e vorrebbe migliorare la sua posizione una classifica medio alta. Questo invece il programma di domani

Biagio Nazzaro - Fermignanese. La Fermignanese guarda ai playoff e la Biagio vuole migliorare una graduatoria che sotto la guida di Simone Pazzaglia incomincia a farsi interessante.

GabicceGradara - Barbara. Con due vittorie di fila, l’ultima in trasferta contro Moie per 3-0, il Gabicce Gradara è ritornato in piena zona playoff: quarto posto assieme a Sant’Orso e Fermignanese (40 punti) che però ancora devono osservare il turno di riposo. Domani l’occasione per calare il tris: al Magi arriva il Barbara, al sesto posto un girone fa con 16 punti e ora impegnato nella rincorsa alla salvezza diretta. "Ma non sarà un compito facile – ammonisce il tecnico del Gabicce Gradara Filippo Vergoni – perché il Barbara ha ora al rosa al completo in cui ci sono giocatori di qualità ed esperienza come l’esterno Rossini, il difensore Zingrossi, il centrocampista Cardinali. Una formazione rognosa, che era partita per un campionato di medio alta classifica e che invece anche per una serie di infortuni si è ritrovata nei bassifondi. In trasferta ha collezionato 15 dei suoi 29 punti vincendo quattro partite".

K Sport Montecchio - Portuali Calcio Ancona. Si affrontano la prima contro la terza in classifica generale, due squadre in salute e con una striscia positiva (soprattutto i padroni di casa). Match di sicuro interesse.

Cagliese - Valfoglia. La Cagliese cerca i punti salvezza, il Valfoglia per la tranquillità. Riposa il Villa San Martino. Amedeo Pisciolini