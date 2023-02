Gaburro: "In certe situazioni dobbiamo mantenere i nervi saldi"

Sa che non sarà facile, sa che bisognerà stringere i denti. Ma soprattutto sa che non ci si deve fare illudere dalla partita dell’andata. Perché il Rimini non è più quello di mesi fa, ma nemmeno la Vis. E, allora, al ‘Benelli’ oggi, i biancorossi proveranno a ripartire dai 90’ con il Gubbio pensando alla prestazione e da quelli con l’Alessandria per il risultato. Un binomio, prestazione e vittoria, che in casa Rimini in questa stagione ha fatto spesso a cazzotti. “Sono d’accordo che la squadra nelle due partite migliori che ha fatto, Fiorenzuola e Gubbio – spiega Marco Gaburro – paradossalmente ha perso, però deve fare più partite giocando come in questi casi, e allora la statistica si equilibrerà”. Poi il tecnico analizza la Vis: “Partita delicata dal punto di vista tattico perché la Vis Pesaro è una squadra completamente diversa rispetto all’andata. Difende bassa, verticalizza molto, a differenza della Vis dell’andata che aggrediva molto e sviluppava dal basso”.

Per quel che riguarda il suo Rimini, Gaburro di una cosa è certo. “Dobbiamo riprendere a far punti. In certe situazioni dobbiamo mantenere i nervi saldi. Però se sarà la partita della pazienza, dovrà esserlo anche dal punto di vista caratteriale”.

Formazione. Delcarro è tornato a correre con i compagni, ma probabilmente partirà dalla panchina. Spazio ancora una volta a Biondi in mezzo al campo, ma anche all’ultimo arrivato Sandri con il confermatissimo Matteo Rossetti. In difesa un’unica variazione rispetto al match con il Gubbio. Gigli prende il posto di Allievi. In attacco stavolta toccherà a Gabbianelli al posto di Mattia Rossetti. Ballottaggio tra Vano e Mencagli, e questa volta potrebbe spuntarla l’attaccante toscano.

Botteghino. Esaurito il settore ospiti (588 posti). Oltre che sui consueti canali Vivaticket, i biglietti per i tifosi pesaresi sono in vendita anche oggi al botteghino dello stadio in via Simoncelli a partire dalle 11,15.

Anticipo. E’ finito 1-1 l’anticipo di ieri Olbia-Virtus Entella. Liguri in vantaggio al 24’ pt con Merkaj su assist di Ramirez. Pareggio dei locali a metà ripresa con Travaglini imbeccato da Ragatzu. Quest’ultimo ha fallito un rigore al 26’ pt, calciando fuori.

Programma 27^ giornata: oggi ore 14,30 Alessandria-San Donato, Fermana-Ancona, Imolese-Cesena, Lucchese-Recanatese, Montevarchi-Fiorenzuola, Pontedera-Carrarese, Vis Pesaro-Rimini; domani: Reggiana-Gubbio (20,30); mercoledì: Siena-Torres (19,30). Mercoledì è in programma anche il recupero della 23^ g. Vis Pesaro-Pontedera (ore 18).

Classifica: Reggiana 58; Cesena 54; Entella 53; Ancona 48; Gubbio 43; Pontedera 41; Siena, Carrarese 39; Rimini, Lucchese 36; Fiorenzuola 35; Fermana 32; Torres 29; Vis Pesaro 27; Recanatese 26; San Donato 25; Alessandria, Olbia 24; Imolese 20; Montevarchi 18.