Gaggi volta pagina e scalda i motori per la prima di Assen

Con il recente ripristino del Gp di Imola è finalmente stato completato dalla Federazione Internazionale Motociclismo (Fim) e dalla società spagnola Dorna il calendario dell’edizione 2023 del Mondiale di Superbike Supersport 300 che vedrà Marco Gaggi in griglia di partenza per il quarto anno consecutivo in questo campionato iridato. Gaggi è passato dal Viñales Racing Team alla BrCorse, ambiziosa scuderia italiana con sede ad Arcore (Mb). Il diciannovenne pilota fanese che rappresenta il Comune di Fano, impegnato in queste settimane in una scrupolosa preparazione in Italia ed all’estero in sella alla sua numero 93, è atteso dal seguente calendario: 21-23 aprile Assen (Paesi Bassi) 5-7 maggio Barcellona (Spagna) 2-4 giugno Misano Adriatico (Italia) 14-16 luglio Imola (Italia) 28-30 luglio Most (Repubblica Ceca) 8-10 settembre Magny-Cours (Francia) 22-24 settembre Aragon (Spagna) 29 settembre-1 ottobre Portimao (Portogallo). Come oramai tradizione il Mondiale Superbike Supersport 300 godrà della visibilità derivata dalle dirette di Sky, sul canale dedicato Sky Sport MotoGP. Marco Gaggi continuerà peraltro ad essere testimonial di Amici Senza Frontiere, oltre che sostenitore di Fondazione Maruzza Cure Palliative Pediatriche ed Associazione Fibromialgia Italia Afi Odv. "Sono molto motivato per questa nuova stagione – dice lo stesso pilota fanese – una nuova avventura mi aspetta. Mi sono preparato come sempre con dovizia e con impegno. Mi aspetto un’annata ricca di soddisfazioni anche grazie al mio team".

b.t.