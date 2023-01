Galdelli promuove Pesaro: "Bravi a battere Napoli, siamo stati più forti delle avversità"

"Una fine dell’anno positiva. Volevamo fortemente questi risultati e abbiamo lavorato tanto per ottenerli". Il giocatore giallorosso Alberto Galdelli commenta così la domenica della Fiorini Pesaro Rugby, che ha visto vincere tutte le formazioni in campo. Per la serie A prima vittoria in trasferta di stagione, per 22-30 sul campo dell’Amatori Napoli; per la serie C una bella vittoria per 5-30 a Falconara; per l’under17 una vittoria per 17-22 contro Bologna. Ora campionati in pausa fino a gennaio. La società pesarese chiude così il 2022 con il sorriso. Per la prima squadra una trasferta lunga che si è rivelata utile anche per rinforzare lo spirito del gruppo. "Per la prima volta in questa stagione siamo partiti il giorno prima e abbiamo passato la giornata insieme – racconta il pilone argentino Santino Franco –. Siamo andati a mangiare una pizza e abbiamo visto il villaggio di Natale, è stato divertente e ha dato forza alla squadra. Guardando alla partita, è stata una buona prova, l’abbiamo giocata come ci eravamo detti in allenamento. A fare la partita sono stati i trequarti, Napoli era molto forte in mischia. Questa vittoria era importante per chiudere bene il ciclo e trascorrere in maniera più spensierata le festività natalizie". Galdelli prosegue: "Nonostante le difficoltà legate a infortuni e malanni di stagione, abbiamo saputo far buon uso delle forze che avevamo. Volevamo questi risultati per rimettere a posto la classifica e il morale. Abbiamo portato a casa una vittoria convincente, condotta bene sia dalla mischia che dai trequarti che hanno saputo concretizzare tutte le occasioni che hanno avuto".

Serie C. Giornata positiva anche per la serie C: "Domenica avevo il cuore diviso in due, avrei voluto essere in campo sia con la serie A che con la cadetta. Tra l’altro sulla panchina del Falconara c’è un vecchio amico, Ernesto Ballarini, già allenatore giallorosso. Questa vittoria è stata una bella soddisfazione. In panchina Alessandro Babbi e Andrea Salvatori hanno fatto un ottimo lavoro, sia in partita che in allenamento, hanno sostituito degnamente Marco Boccarossa. Anche qui le difficoltà e le assenze non sono mancate. Ci sono venuti in soccorso i ragazzi dell’under 19. Per loro è un’occasione importante per testarsi nei campionati seniores". b.t.