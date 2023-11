Gallo di bronzo ai campionati italiani di Ancona

L’Activa Kombat del maestro Luca Fontana torna dai Campionati Italiani cinture nere di Ancona con una medaglia di bronzo conquistata da Alessandro Gallo. Insieme a lui hanno partecipato Alessandro Frattesi, Lorenzo Cataffo, Elisabetta Badioli, Francesco De Luca, Ismail Sidki, Samuele Mencarelli e Fabio Sianu. Un campionato di altissimo livello, con una media di 40 atleti a categoria e di quattro incontri ad atleta, per poter salire sul podio. Gallo,categoria -80kg, vince per differenza punti il primo incontro, al turno successivo parte bene ma poi l’avversario riesce a togliergli le misure e Alessandro fatica a prendere il bersaglio, ma alla seconda ripresa riprende il match e passa in semifinale contro un atleta delle Fiamme Oro plurititolato, vince la prima ripresa ma non regge il cambio di ritmo dell’avversario. Il club piazza poi tre atleti tra i primi 5 ed uno tra i primi 8 in Italia.