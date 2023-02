Gambelli: "Adesso conta la continuità"

Il girone A di Prima categoria vede al comando la Falco Acqualagna con un punto in più sul Vismara e due sull’Athletico Tavullia, in terza piazza a meno 4 dalla capolista la Nuova Real Metauro e la Pergolese, poi c’è il Lunano a meno 6. In fondo Mercatellese e l’Audax Piobbico.

Il commento. Nicola Gambelli, 43 anni, centrocampista da tre stagioni del Pesaro calcio: "Torneo equilibrato, favorite sono Falco, Tavullia, Vismara, Pergolese e Real Metauro. Lotta ardua in fondo, chi ha più continuità se la cava".

I bomber. 13 reti: Luca Montanari (Pergolese); 11 gol: Nicola Mancini (Lunano), 9 reti: Alessio Brugnettini (Real Altofoglia); 8 reti: Umberto Cazzola (Falco Acqualagna) e Gioele Ghetti (Laurentina); 7 reti: Juan Emmanuel Crosetta (Atletico Tavullia), Ludovico Mainardi (Nuova Real Metauro), Alain Intili (Santa Veneranda) e Nicola Tanfani (Athletico Tavullia); 6 reti: Nicola del Pivo (Athletico Tavullia, ora trasferitosi all’Atletico Gallo), Mattia Pagnini (Vismara), Loris Corsini (Real Altofoglia) e Mattia Menconi (Maior).

La squadra della settimana. 1) Gallinetta (lunano), 2)Fiorucci N. (Audax Piobbico), 3)Orlandi (Falco Acqualagna), 4) Marcolini (A. Tavullia), 5)Bonci (Osteria Nuova), 6)Gambini (Tavernelle), 7) Mainardi (Nuova Real Metauro), 8)Renzi (Vismara), 9)Montanari (Pergolese), 10)Casoli (Pesaro Calcio), 11)Brugnettini (Real Altofoglia). All. Salvi (Falco Acqualagna). Arbitro Biagini di Pesaro (Tavernelle-Falco Acqualagna).

Amedeo Pisciolini