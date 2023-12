Gambelli alla Nuova Real Metauro. La K Sport cerca un attaccante

L’attaccante Alessandro Gambelli, classe 1997, dell’Atletico Mondolfo Marotta e si è accasato alla Nuova Real Metauro (Prima categoria), farà coppia con bomber Bracci. Il centrocampista Matteo Giunti classe 2003 della K Sport Montecchio Gallo si è accasato alla Jesina, ora la K Sport è alla ricerca di un attaccante. L’Urbania comunica il trasferimento in prestito del calciatore Alessandro Rasponi (2005) alla US Mercatellese (Prima Categoria). Attaccante esterno da due anni nel giro della prima squadra Rasponi ha partecipato in maniera attiva alla risalita in Eccellenza, prendendo parte ad 11 partite e collezionando anche un gol nello 0-3 contro l’Olimpia Marzocca lo scorso anno. Al contempo si ufficializza anche il passaggio in prestito di Matteo Romanini (2003) al Carpegna Calcio (Seconda Categoria). Sul mercato l’attaccante Francesco Vegliò, classe 1994 svicolatosi dalla Fermignanese. Dopo 3 stagioni lascerà l’Urbino calcio il centrocampista avanzato Giacomo Calvaresi. Dall’Atletico Marotta Mondolfo si è trasferito alla Maior (Prima categoria) il difensore Alessandro Rosetti (classe 1994). Daniele Arcangeli ex trainer della Vadese è il nuovo allenatore dell’Athletico Tavullia. Ha rescisso il contratto con l’Usav Pisaurum l’attaccante Alain Intili, classe ’84. am.pi.