Gara americana al ranch di Valentino Rossi: il vincitore è Luca Marini

Tavullia (Pesaro), 10 gennaio 2025 – E’ Luca Marini il vincitore dell’Americana Race, la prima gara ad eliminazione che si è tenuta oggi pomeriggio al Ranch di Valentino Rossi a Tavullia, dove si è svolta la prima giornata della 100 chilometri dei Campioni.

Colpo di scena invece per il padrone di casa, Valentino Rossi, che partendo dietro il fratello, all’ultima curva della gara è stato protagonista di una scivolata (ma si è comunque classificato terzo). Secondo ha chiuso quindi Franco Morbidelli, che in griglia di partenza era invece in terza posizione.

Alcuni momenti della Gara Americana condivisi sui social da Valentino Rossi (a destra) con il primo classificato Luca Marini

“Ho preso un folle e sono caduto – ha commentato a caldo Valentino al termine della gara – però fortunatamente c’era solo Franco dietro di me e quindi sono comunque arrivato terzo sul podio. Non vincerò il salame come premio – sorride - ma porto a casa le costarelle”.

Ad assistere alla bellissima gara sugli spalti erano presenti circa 1500 persone, che potevano partecipare esclusivamente su invito, come alla corsa conclusiva che si terrà domani, in programma alle ore 14. La giornata si è aperta con le prove libere e le qualifiche per partecipare all’Americana, ma non sono certo mancati momenti di relax.

Uno tra tutti i festeggiamenti del compleanno di Andrea Migno, che ha compiuto 29 anni e che tutti i piloti hanno voluto omaggiare con torta e candeline. A portarla, la mascotte della manifestazione, il Leone, che si è esibito poi in un ballo con il festeggiato. Poi il momento del pranzo, con il Dottore e l’immancabile “Team Gradella”:

“I più bravi a fare la pasta vegana”, scherza Valentino mentre si gode un piatto di fusilli, ritratto in un video postato sui suoi canali social. Intanto questa mattina Valentino Rossi è stato protagonista anche della puntata di DJ chiama Italia su Radio DJ, in diretta radiofonica con Linus e Nicola Savino. I due presentatori hanno chiesto a Valentino della nuova routine familiare dopo l’arrivo delle due bambine, avute da Francesca Sofia Novello: “L’arrivo della prole ha totalmente cambiato le carte in tavola – ammette sorridendo Valentino - Adesso ci svegliamo prima, io preparo il latte e la mattina verso le 7.45 devo svegliarmi e portare Giulietta a scuola. Gabriella? Al momento dorme”.

Domani l’appuntamento con la 100 Km dei Campioni, una gara di endurance di 100 chilometri, dove i piloti gareggiano in coppia, con cambio pilota ogni 5 giri.