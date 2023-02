Gare appassionanti e premiazioni: a vincere è lo sport

L’Atletica Banca di Pesaro, si prepara a vivere con i suoi atleti una intensa stagione ricca di appuntamenti agonistici. Dopo "Il Giro di Capodanno", andato in scena con grande successo il 1° di Gennaio, ci sarà la "Villa Fastiggi Ten" sulla distanza di 10 chilometri il prossimo sabato 10 giugno, e quindi "La Panoramica", con i suoi 21,097 chilometri che abbracciano i suggestivi scenari del Monte San Bartolo, in programma domenica 1° ottobre. Nella recente serata con gli sponsor e le istituzioni, applaudita passerella dei soci presenti ai quali a tutti è andato un simpatico premio per il loro impegno e successi nel corso della stagione 2022. Un riconoscimento speciale è andato ad Alice Guerra per il suo fantastico successo alla "Eco Maratone del Chianti Classico", giunta quarta assoluta e prima delle donne lungo un impegnativo percorso di 42,195 chilometri, chiusi in 3 ore 22’27’’.