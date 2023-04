Gare regionali: Solaria in cattedra

Podio in tutte le categorie per le squadre di Asd Solaria 90 Pesaro nella gara regionale FGI serie D di ginnastica ritmica. A Castelferretti le formazioni della società pesarese si sono messe in evidenza con ottime performance. Ecco i risultati nel dettaglio: ha vinto la classifica nella categoria LB Allieve il trio formato da Armeli-Casoli-Pozzi; terzo posto nella LB Open per Andreatini-Bastianelli Ceccolini; primi in LC Open Giorgi-Magnani-Mazza, mentre hanno vinto le Open Cappa-Gramolini- Prosperi-Travenzoli. Quindi medaglia d’argento nella categoria LA per le Allieve Cinotti-Costantini-Vichi e quarti classificati Baldelli-Bellezza-Panizio. Poi nella categoria LA Open secondo posto per Baffioni-Calandrini-Calandrini-Paoletti e bronzo a Del Baldo-Giorgi-Cucchi. Infine quarti Di Iacovo-Paolini-Sambuchi. Grande soddisfazione per tutto lo staff tecnico e per tutte le ginnaste che continueranno la preparazione in vista della fase nazionale che si terrà dal 23 giugno al 3 luglio presso la Fiera di Rimini.

l.d.