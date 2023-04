Gavazzi, la difesa come neve al sole Gega, così non va

Campani 5 Sul gol del vantaggio eugubino ha responsabilità evidenti. Poi non combina danni, ma raccoglie il pallone in fondo al sacco altre due volte. Alla fine evita il 4-0. Rossoni 5 Ferma Di Stefano soltanto con le cattive: ammonito e già diffidato, salterà la sfida di giovedì con l’Imolese (1’st Zoia 5 Sul terzo gol, Arena scappa via senza colpo ferire) Gavazzi 4,5 Giornata da dimenticare. Non sostituisce adeguatamente Tonucci e Bakayoko. La difesa che amministra si sfalda neve al sole. Gega 4,5 Prima è troppo molle su Morelli, poi una disattenzione da matita blu spiana la strada a Spina. Così proprio non va.

St Clair 5 Dalla sua corsia nascono gli unici (timidi) sussulti vissini del primo tempo. Ma è obiettivamente troppo poco.

Di Paola 5,5 Una punizione fuori misura e una conclusione di poco a lato: tanto basta per emergere in una Vis desolante. Coppola 5 In mezzo al campo il Gubbio scorrazza come vuole. Dov’è il Coppola che morde le caviglie e fa a sportellate? (1’st Gerardi 5 Non pervenuto, come del resto lo è la squadra) Valdifiori 5 Incide talmente poco che quasi non si vede (35’st Sanogo sv)

Aucelli 5 Di spine nel fianco, oggi, ne ha tante: soffre la velocità di Spina, il cambio di passo di Arena e le sovrapposizioni di Morelli. Paga la stanchezza dopo una stagione (quasi) sempre sul pezzo (29’st Astrologo sv)

Pucciarelli 5 All’inizio ci prova anche, ma viene sempre anticipato da Portanova & co. Poi non incide minimamente (29’st Garau sv)

Fedato 5,5 Una conclusione centrale e poco più. Però è l’unico del reparto avanzato che ci prova davvero.

GUBBIO: Di Gennaro 6; Portanova 6,5, Signorini 6,5 (27’st Redolfi sv), Bonini 6,5; Morelli 7, Bontà 6,5 , Rosaia 6,5 (16’st Vitale 6), Spina 8 (26’st Corsinelli); Arena 7,5; Di Stefano 6,5 (26’st Nicolao 6,5), Vazquez 6 (33’st Arras)

Vogliacco (arbitro.) 6,5 Direzione autorevole e puntuale in una gara che, di fatto, non è mai stata in bilico.