Gentile cerca il rilancio all’ombra di Logan

Dopo la vittoria esterna di Brindisi, la prima in stagione, la Carpegna Prosciutto è chiamata a cercare di ripetersi in casa contro la Givova Scafati, avversaria ostica che, come la Vuelle, ha ottenuto i primi due punti della stagione domenica scorsa, in casa contro Pistoia. L’anno scorso il bilancio fu di una vittoria a testa, entrambe fuori casa: l’andata infatti fu disputata in Campania e a vincere fu la Vuelle 69-81 grazie ad uno straordinario ultimo quarto da 14-29, mentre nel ritorno a Pesaro fu la Givova a uscire vincitrice grazie, anche qui, al parziale decisivo nell’ultimo quarto. La formazione gialloblu è allenata da Stefano Sacripanti, passato a Pesaro tra il 2007 e il 2009 nell’allora Scavolini Spar, e presenta un pacchetto piccoli di primo livello in serie A. Play titolare gioca infatti l’ex Gerald Robinson, 8.7 punti e quasi 7 assist con però 4 perse a partita, mentre la guardia è l’intramontabile David Logan. Il quasi 41enne nell’ultima giornata, pur partendo dalla panchina, è stato nominato mvp di giornata grazie a 29 punti in altrettanti minuti; al suo posto è partito in quintetto Riccardo Rossato, in campo poi solo 11 minuti; chiude il reparto esterni l’americano Lottie, solo 16 minuti a partita per 6 punti e 18 da tre punti. Il ruolo di ali è occupato da Demetre Rivers, l’anno scorso in Turchia con 11 punti e 5 rimbalzi di media, e dall’ala grande Kruize Pinkins, già l’anno scorso a Scafati con 13 punti e 6.4 rimbalzi; dalla panchina invece esce Alessandro Gentile (foto), l’anno scorso a Udine in A2 e di ritorno nella massima serie dopo l’annata 202122 trascorsa fra Varese e Brindisi. Sotto canestro tre sono i giocatori del roster: il titolare è lo statunitense John Richard Nunge, rookie da 15 punti e 7.7 rimbalzi fino ad ora in campionato, e dalla panchina danno una mano Quirino De Laurentiis e Giovanni Pini.

Leonardo Selvatici