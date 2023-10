Gerald Robinson è il leader degli assist

C’è un grande ex da tener d’occhio domenica. Gerald Robinson che vestì la maglia biancorossa per uno spezzone di campionato nel 202122 contribuendo alla magica Final Eight di Milano, è l’altro veterano che fa da spalla a Logan. Un giocatore diverso, che si accende magari a sprazzi ma che quando lo fa diventa inarrestabile. Non solo un tiratore, però, anzi: contro Pistoia, domenica scorsa, Gerald è stato il miglior assistman della 3ª giornata in serie A con 7. E non è stato un exploit, visto che comanda la graduatoria smazzandone 6.7 a partita. Sacripanti lo utilizza 27.7’ di media e Robinson risponde con 8.7 punti e 3 rimbalzi di media. Perde anche 4 palloni di media e questo finora è il suo tallone d’Achille in quest’inizio di stagione.

e.f.