Gerardi sì, Di Paola no, la Vis va al "Palio"

Da Siena ha bisogno di tornare con almeno un punto, la Vis (diretta gol Sky ed Eleven). Perché di giornate, oggi, ne mancano otto, e i biancorossi sono invischiati in una zona playout che avrebbero ben volentieri evitato. Se la sconfitta con la Reggiana e i risultati positivi delle "altre" (Olbia, San Donato e Alessandria) hanno trascinato la Vis nelle sabbie mobili della classifica, un risultato positivo al "Franchi" permetterebbe a Gerardi (al rientro dopo il problema alla schiena) e soci di tirare un sospiro di sollievo.

Del resto, come ha sottolineato il tecnico vissino Oscar Brevi nella conferenza stampa della vigilia, "la squadra ha raccolto meno di ciò che ha seminato". Anche contro la Reggiana: "Arriviamo da una sconfitta contro la prima: analizzandola, posso dire che siamo riusciti a giocarcela bene, anche se abbiamo pagato due disattenzioni su palla inattiva", il commento di Brevi. Al "Franchi" la Vis dovrà fare a meno di Di Paola, in panchina proprio contro i granata, e Pucciarelli ("Non si è allenato per via di un virus influenzale"), ma anche degli squalificati Fedato e Valdifiori. Quattro assenze pesanti a cui Brevi dovrà fare fronte con scelte obbligate nel suo 3-5-2. Soprattutto a centrocampo, dove St. Clair (mezz’ala non di ruolo ma di fatto) e Aucelli sono pronti a supportare Coppola, mentre Ghazoini (a destra) e Zoia (a sinistra) avranno le chiavi delle fasce. Se in difesa va verso la conferma il trio Gega-Tonucci-Bakayoko, in attacco Gerardi sarà affiancato da uno tra Enem, Ngom e Sanogo, col primo in vantaggio sugli altri due. A chi gli chiede come possa gestire la rosa nei tre impegni ravvicinati contro Siena, Montevarchi e Fermana, Brevi risponde così: "La gestione è semplice: ho ventitré giocatori di cui posso fidarmi, che avranno chance per dire la loro in campo e che spero mi diano indicazioni positive. E’ normale che, a parte le big, se ti mancano tanti elementi è più complicato affrontare queste gare. Ma non siamo preoccupati". Capitolo Siena. Tra le fila dei bianconeri mancheranno Favalli e Belloni, entrambi fermati dal Giudice Sportivo, così come De Paoli e Frediani. Al rientro Crescenzi (potrebbe partire dal 1’), Picchi, Petrelli e Leone. Convocato pure Collodel, non al meglio della forma. Pagliuca allora dovrebbe affidarsi a un 4-3-2-1 coi "soliti" Disanto e Paloschi (7 e 10 gol) pronti a pungere assieme a un Buglio tornato a regime. I toscani non vincono da 7 turni, anche se hanno totalizzato 6 pareggi con Olbia, Pontedera, Torres, Rimini, Recanatese e San Donato. Infine, al "Franchi" arbitrerà Dario Di Francesco di Ostia Lido, secondo anno di Can C, due precedenti in carriera coi biancorossi: sue le direzioni di Ancona-Vis Pesaro 3-1 (Serie C 2122) e Reggiana-Vis Pesaro 3-0 (Serie C 2223). Nella stagione in corso ha diretto 8 gare di Serie C, tra le quali la sfida del girone B Ancona-Olbia 1-1, per un totale di 33 ammonizioni e 3 rigori concessi. Assistenti: Picciché di Trapani e Starnini di Viterbo. Quarto ufficiale: Gavini di Aprilia.

Così in campo, stadio "Artemio Franchi", ore 17:30

SIENA (4-3-2-1): Lanni; Raimo, Crescenzi, Riccardi, Verduci; Castorani, Leone, Meli; Buglio, Disanto; Paloschi. All. Pagliuca

VIS PESARO (3-5-2): Farroni; Gega, Tonucci, Bakayoko; Ghazoini, St Clair, Coppola, Aucelli, Zoia; Gerardi, Enem. All. Brevi

Arbitro: Di Francesco di Ostia Lido

Riccardo Spendolini