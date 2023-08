Germani Brescia sfida Pesaro: l'ex Christon lancia la sfida

Ospitare la Supercoppa sul proprio parquet (l’evento si disputa il 23 e 24 settembre) ha spinto la Germani Brescia, prima avversaria di questo campionato per la Carpegna Prosciutto, a cominciare la preparazione in anticipo sui tempi canonici. La squadra di coach Magro, è al lavoro dal 7 agosto e ha già disputato la prima amichevole, vinta nettamente martedì sera contro UC San Diego, college che milita nella Division I della Ncaa, con il risultato di 90-46 (Bilan e Cobbins 15 punti, Burnell 14, Della Valle 13 i migliori realizzatori di serata). Non sono scesi in campo Petruccelli, Massimburg (a causa di contratture) e Christon, il play che ha vestito il biancorosso all’inizio della sua carriera europea e che l’anno scorso ha fatto benissimo a Tortona. Sarà proprio Semaj l’osservato speciale dei tifosi pesaresi al debutto: "Sono decisamente cresciuto dai tempi di Pesaro - ha raccontato durante la sua presentazione ufficiale -, sono diventato molto più bravo, molto più intelligente. Ovviamente si trattava della mia prima esperienza in Europa quindi per me era tutto nuovo, come lo stile di gioco, ma non solo. Non vedo l’ora di tornare a Pesaro per affrontarli, l’obiettivo sarà quello di batterli e portare a casa i due punti". Dovrà aspettare il 3 marzo per tornare alla Vitrifrigo Arena nel girone di ritorno, la prima sfida si gioca infatti al PalaLeonessa domenica 1° ottobre.

