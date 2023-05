Gerry Romani e il Montecalvo: "Salvi ma non sazi con Tavullia"

Nel girone A di Prima categoria a 90 minuti dal termine il Vismara è a un passo dalla promozione. Decisivo sarà il match sul campo della Maior che a sua volta ha bisogno di punti per coltivare il sogno di una salvezza diretta (dovrebbe perdere il Piobbico) o per il miglior piazzamento nella griglia playout. A inseguire a 3 lunghezze la Pergolese che andrà a far visita al Pesaro calcio che da sabato è salvo. Per i playoff ormai si sono garantiti il posto Falco Acqualagna, Lunano e Athletico Tavullia, si attendono gli accoppiamenti. In fondo il Tavernelle rischia la retrocessione diretta, per evitarla deve vincere contro l’Acqualagna e sperare nei risultati altrui favorevoli. Per i playout, da stabilire la graduatoria e gli accoppiamenti ma la Laurentina e il Santa Veneranda si sono già assicurate, loro malgrado, il posto. Le altre due pretendenti sono la Mercatellese e la Maior.

Il commento. "Ormai il campionato è nelle mani del Vismara, sabato sarà padrone del proprio destino – commenta Gerry Romani allenatore del Montecalvo – gli basta un punto per far festa, ma non avrà vita facile perché la Maior deve salvarsi. Altro match da segnalare è Piobbico- Laurentina, due team che si giocano la stagione. Riguardo noi del Montecalvo, pensavamo di far un po meglio: è vero che abbiamo avuto un sacco di problemini, vedi infortuni e squalifiche, comunque aver raggiunto al salvezza in anticipo è già un buon traguardo. Ora concluderemo il torneo andando a giocare contro la corazzata Tavullia e vogliamo finire bene la stagione".

I numeri. La difesa che ha subito più gol (51) è del Santa Veneranda, la difesa meno perforata (20) dell’Atletico Tavullia che ama i pareggi delle altre (14). Il Lunano (44 punti nelle ultime 21 partite) ha il miglior attacco del girone (52).

Classifica marcatori. 21 reti: Luca Montanari (Pergolese); 16 reti Nicola Mancini (Lunano), 15 reti: Alessio Brugnettini (Real Altofoglia); 13 reti: Juan Emmanuel Crosetta (Atletico Tavullia); 12 reti: Umberto Cazzola (Falco Acqualagna) ; 11 reti: Gioele Ghetti (Laurentina); 10 reti: Nicola Tanfani (Athletico Tavullia) e Alain Intili (Santa Veneranda) ; 9 reti: Giacomo Renzi (Vismara), Lorenzo Zazzeroni (Lunano) e Michele Carbonari (Pergolese); 8 reti: Ludovico Mainardi (Nuova Real Metauro) e Luca Gianotti (Lunano); 7 reti: Diego Del Gallo (Mercatellese), Luca Boiani (Nuova Real Metauro), Mattia Menconi (Maior), Elia Giacomelli (Nuova Real Metauro) e Daniele Amadei (Vismara); 6 reti: Nicola del Pivo (Athletico Tavullia, trasferitosi poi all’Atletico Gallo), Mattia Pagnini (Vismara), Loris Corsini (Real Altofoglia), Thomas Saltarelli (Osteria Nuova), Andrea Procaccini (Pesaro calcio), Matteo Dionisi (Pesaro Calcio) e Alex Bruscia (Mercatellese).

La squadra della settimana. 1)Venerucci (Montecalvo), 2)Uguccioni (Pesaro Calcio), 3)Smacchia (Falco Acqualagna), 4)Alessandrini (Maior), 5)Rocco (Real Altofoglia), 6)Serafini S. (Laurentina), 7)Cazzola (Falco Acqualagna), 8)Fiorucci U. (Audax Piobbico), 9)Amadei (Vismara), 10)Marchionni (Santa Veneranda), 11)Crosetta (A.Tavullia). All Ferri (Vismara). Arbitro Basili di Pesaro (Osteria Nuova- Rea Altofoglia.

Amedeo Pisciolini