Gioca Volley, che inizio: "Determinati si vince"

Un inizio di stagione da incorniciare per le ragazze di Gioca Volley Team Urbino che, con un percorso netto di 10 vittorie su altrettanti incontri, l’ultima arrivata sabato sera contro le giovani promesse della Megabox, guida solitaria il girone A del campionato regionale di serie C.

Il gruppo, formato per metà da studentesse universitarie fuori sede e per l’altra metà da ragazze cresciute nel vivaio urbinate, guidato dal capitano Elisa Fedel, trentina di nascita ma ormai urbinate d’adozione, fa dello spirito di sacrificio il motore di questa piccola impresa, che ha permesso a questo grande collettivo di esprimersi oltre ogni rosea aspettativa. Risultati frutto sicuramente del grande lavoro dello staff tecnico guidato dall’esperto Yuri Lazzarini che, dopo il buon campionato dello scorso anno, ha saputo consolidare ed evolvere il gioco delle sue ragazze, rendendolo imprevedibile e capace di imporre il proprio ritmo contro squadre molto ben strutturate e agguerrite, lasciando solo 1 punto agli avversari con la miseria di 4 set concessi dopo oltre un girone.

La Gioca Volley Team Urbino, società relativamente giovane nel panorama pallavolistico regionale, nel giro di pochi anni è riuscita a creare un notevole bacino di tesserati e ad ottenere anche pregevoli risultati sportivi grazie all’impegno di dirigenti volontari e allenatori preparati, partecipando per il terzo anno consecutivo al massimo campionato regionale di serie C, con risultati in crescendo e con l’obiettivo di consolidarsi come realtà di riferimento per il territorio sia per i campionati di serie che per quelli giovanili, che vede le giovani urbinate impegnati in tutti i campionati provinciali, senza trascurare l’ attività dei più piccoli , dal volley S3 alla psicomotricità.

Così coach Lazzarini a fine dell’ultima gara: "Partita non semplice quella con Megabox, dovuta a qualche acciacco e ad un approccio iniziale fin troppo rilassato con le ospiti da subito arrembanti. La cosa importante è stata la determinazione che contraddistingue il gruppo, con tanta vicinanza della panchina nel supportare le compagne per ribaltare il primo set prima e nel gestire poi il resto della gara permettendomi di gestire il turnover. Ora cerchiamo di recuperare le infortunate per la prossima e di continuare a coltivare alcuni progressi individuali che si sono visti nelle ultime gare, perché come nel ciclismo nelle volate bisogna sapersi alternare, e noi possiamo contare su un gruppo molto determinato". Confermarsi non è mai facile e sabato 16 dicembre ci sarà l’ostica trasferta a Casette d’Ete contro la Em Company Azzurra Volley, squadra ben attrezzata ed in piena lotta per il quarto posto che può garantire l’accesso al girone playoff.

