Giovani talenti in pista In palio c’è il tricolore

E’nato il progetto Pentathlon Paralimpico grazie ad Adriana Fabbri responsabile nazionale delle attività per diversamente abili della Federazione di Pentathlon Moderno e a Massimo Domenicucci presidente dell’associazione Piattaforma solidale. Il primo evento che includerà atleti paralimpici che si cimenteranno nel Parapentathlon con l’obiettivo di entrare a fare parte della famiglia paralimpica prende il via oggi alle 13 a Pala Fiera (prove di scherma Under 17). Domani dalle 8 prove di scherma Junior, a seguire nuoto. Dalle 14,30 in poi gli atleti pesaresi, ma anche da altre regioni d’Italia si misureranno nella prova di laser run. Tra essi ci sarà anche la campionessa paralimpica Anna Maria Mencoboni. Nell’ambito di questa manifestazione sono stati organizzati anche i campionati italiani Open Junior e Under 17 maschili e femminili di Pentathlon Moderno (scherma, nuoto e laser run). Le gare si svolgeranno al palas di Baia Flaminia, nella piscina di via Togliatti e al campo scuola. Per presentare i campionati e la prima iniziativa promozionale di parapentathlon laser run c’era il presidente della Federazione di Pentathon Moderno Fabrizio Bittner: "A Pesaro iniziamo un percorso storico per questa disciplina" . Collegato in video il presidente del Comitato Paralimpico Luca Pancalli: "Sono grato alla federazione e ad Adriana Fabbri per essere riusciti a realizzare un progetto a cui pensavo da tempo. Lo sport paralimpico permette che cresca la coscienza sociale e culturale di un Paese". A rappresentare il Comune di Pesaro l’assessore Mila Della Dora: "Lo sport è inclusione, l’evento di questo fine settimana è di qualità e di prestigio". Presenti anche i consiglieri regionali Nicola Baiocchi e Andrea Biancani che hanno confermato il costante impegno della Regione nell’ambito dello sport per tutti. Giuseppe Fabbri, consigliere regionale della Federazione Pentathon, ha ricordato: "Nella nostra città nel 1980 è stato organizzato il primo campionato italiano assoluto di Pentathlon Moderno e adesso la prima manifestazione di parapentathlon".

b.t.