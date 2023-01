Smaltiti panettoni e torroni è l’ora di tornare in campo per la prima volta nel 2023 e i primi a farlo sono stati gli under 19. Il turno era il numero nove, ultima di andata, valida per incoronare il "campione d’inverno" di questa stagione. La capolista ed indiscussa padrona del torneo è la Carpegna Prosciutto di Giovanni Luminati, che ha sbancato agevolmente il campo di Santarcangelo per 48-74 dopo un primo quarto che ha tramortito i romagnoli, conclusosi sul 2-21. Miglior marcatore della partita Elia Sgarzini a quota 19 seguito da Dia a 11; buona la prestazione dei dodici convocati che vanno tutti a referto. Il secondo posto della classifica al giro di boa se l’aggiudica l’Unieuro Forlì sulla Virtus Siena per differenza canestri; i romagnoli hanno ottenuto i due punti per 104-64 sul Metauro Basket mentre i toscani sono usciti vittoriosi dalla trasferta sul campo del Bramante con il punteggio di 58-73. L’under 19 di coach Luminati la ritroveremo protagonista anche nel weekend del 23-26 febbraio nel secondo concentramento della Ibsa Next Gen Cup 2022-23 che si terrà a Trento e Rovereto. La Vuelle arriverà a questo appuntamento da imbattuta insieme alla Bertram Derthona e proprio contro Tortona sarà il primo match, giovedì 23 alle 11.30; il giorno seguente alle 13.30 la sfida contro Varese; sabato 25 alle 15.30 la sfida alla Pallacanestro Trieste; domenica alle 11, infine, il match contro l’HappyCasa Brindisi. A mezzo servizio invece il campionato under 17, iniziato nella giornata di lunedì con due sole sfide mentre i ragazzi allenati da coach Calbini torneranno sul parquet questa sera alle 20.30 a Fabriano per rimanere imbattuti in stagione. Senza sconfitte è anche il cammino degli under 15 di Mattia Costa, impegnati durante le vacanze natalizie in un doppio torneo di livello nazionale, i quali si apprestano a riprendere il proprio percorso domenica alle 11 contro Metauro. Questa domenica è previsto anche il ritorno in campo dell’under 14 Elite, con la Vuelle di scena a Jesi nell’ultima del girone d’andata.

Leonardo Selvatici