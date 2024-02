Giovanili: l’Under 19 sulla cresta dell’onda. Papalini Vuelle, finali nazionali conquistate con largo anticipo

Quart’ultima giornata della regular season del campionato under 19, e larga vittoria per la Carpegna Prosciutto, che festeggia l’approdo alle finali nazionali battendo 88-54 l’Unibasket Lanciano. I ragazzi di Giovanni Luminati, il quale si prepara così a disputare la sua undicesima finale nazionale, la terza consecutiva con l’under 19, disputano un’ottima partita lungo tutti i quaranta minuti, aggredendo la partita nel primo quarto, chiuso avanti 24-17, per poi infliggere un parziale di 17-5 e scappare sul +19. Al rientro in campo dopo l’intervallo il copione è lo stesso, la VL continua a comandare i singoli parziali e allunga fino al finale 88-54. Super prestazione offensiva per Giovanni Sablich, autore di 29 punti, seguito dai 14 di Maretto. Sblocca il proprio girone interregionale la Carpegna Prosciutto under 17, la quale reagisce alla sconfitta nel match d’esordio e in Baia Flaminia batte l’Unahotels Reggio Emilia 77-71. Bellissimo incontro tra le due formazioni, con la Reggiana che approccia meglio i primi minuti della gara prima che la VL venga fuori per conquistarsi il primo quarto, 20-15. Da lì in poi si susseguono parziali da ambo le parti, con la formazione di Mattia Costa che più volte prova a fuggire nel punteggio senza però riuscire mai a oltrepassare la doppia cifra. Finisce senza troppi patemi 77-71, decisivi nella VL Cornis con 22 punti e Stable Terry con 20. Nella Coppa Regionale under 17 invece, giovedì è andato di scena il derby tra il Bramante e la Delfino, vinto da questi ultimi 59-69 che continuano così a mantenere la propria imbattibilità in questa seconda fase. La VL under 15 infine attende l’ultima sfida contro Ancona in programma domenica 3 marzo per vedere il bottino di punti con il quale passerà alla seconda fase; le prime quattro infatti si sfideranno tra di loro portandosi dietro i punti degli scontri diretti. Con Ancona ad una sconfitta e VL insieme a Sant’Elpidio a due, battere la Stamura porterebbe ad una totale parità.

Leonardo Selvatici