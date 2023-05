Giovanni Tomassini mvp italiano dell’A2

La scuola pesarese si prende un’altra soddisfazione: Giovanni Tomassini è stato eletto miglior giocatore italiano della serie A2. Lo ha comunicato la Lega Nazionale Pallacanestro, che consegnerà la 7ª edizione del trofeo al play pesarese classe 1988 durante i playoff. Cresciuto nel vivaio della Vuelle, 1.88 per 83 kg, Tomassini milita per il secondo anno nella Tramec Cento con cui ha avuto medie di 12,9 punti (con il 39% da tre) e 2,5 assist in 22,5’. In 19 gare su 30 è andato in doppia cifra, con un high di 34 punti nella vittoria contro la Fortitudo. Con la Vuelle ha fatto il suo esordio in prima squadra a soli 16 anni, poi ha vestito la maglia biancorossa in serie A dal 2008 al 2010. L’albo d’oro del trofeo della Lnp ha visto succedersi Matteo Fantinelli (1516), Guido Rosselli (1617), Riccardo Cortese (1718), ancora Rosselli (1819), non è stato assegnato nel 1920, quindi nel 2021 è andato a Osumane Diop e nel 2122 ad Alessandro Cappelletti.