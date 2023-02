Giraldi e Luchetti a segno Il Sant’Orso espugna Barbara

1

Sant’ORSO

2

: Minardi, Fronzi (20’st Giorgetti), Paradisi (27’st Nacciarriti), Morsucci, Tiriboco, Gregorini, Rossini (27’st Zigrossi), Cardinali, Giuliani, Brunori, Sabbatini.

All. Spuri

S. ORSO: Palazzi, Nardini, Vitali, De Angelis, Brocca, Paolini (31’st Grossu), Saurro (38’st Roberto), Latini, Giraldi (27’st Balducci), Luchetti (47’st Panicali), Mattioli.

All. Fulgini

Arbitro: Denti di Pesaro

Reti: 8’pt Giraldi (S), 23’pt Cardinali (B), 35’st Luchetti (S)

Altro passo falso del Barbara di fronte al pubblico amico. Il gol dopo una manciata di minuti di Giraldi scuote i padroni di casa. Tante occasioni per gli uomini di Spuri, ma serve il rigore perfetto di Cardinali per pareggiare il conto. Anche la ripresa è ricca di emozioni ed occasioni, alla mezz’ora una leggerezza difensiva del Barbara permette a Saurro di pennellare un traversone per Luchetti che batte Minardi con un tiro potente e preciso. È il colpo del k.o. per l’Ilario Lorenzini ancora una volta troppo fragile e sprecona.

Nicolò Scocchera