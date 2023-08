Giro di Carpegna a Pesaro: Boinega vince con una fuga irresistibile

Il 32enne Luca Boinega di Sant’Angelo in Vado, tesserato per l’Atletica Urbania, e la riminese Federica Moroni si sono aggiudicati la 21ªedizione della corsa podistica "Il Giro del Monte Carpegna" Memorial "Mattia Marchini", ottava prova del circuito pesarese Uisp "CorrerexCorrere", organizzata da Carpegna Experience con 300 runner. L’atleta vadese ha trionfato con il tempo finale di 59’46 sul gemello Lorenzo, anche lui portacolori dell’Atletica Urbania, in 1.02’19, a seguire Claudio Galassi (Atl. Rimini Nord), in 1.02’40, Andrea Pellegrini (Olimpia Nuova Running), in 1.03’14, e Michele Sorcinelli (Gruppo Podistico Lucrezia), in 1.03’19. Nella gara rosa, quinta vittoria al "Il Giro del Monte Carpegna" per Federica Moroni della Gabbi Bologna, 25ª assoluta con un crono di 1.10’50 sulla rumena Ana Nanu, in 1.13’25, Manuela Brasini (Atl. 85 Faenza), in 1.14’46, Sara Collesi (Fano Corre), in 1.15’56, e Cinzia Ponzetti (Atl. Senigallia), in 1.16’36". Nella speciale classifica di società, primo posto per il Gruppo Podistico "Fano Corre".

Leonardo Oliva