Giro di Montechiaro a Pesaro: Boinega e Mari trionfano

Momento d’oro per i runner dell’Atletica Urbania che a Borgo Santa Maria hanno piazzato un’altra doppietta, dopo i trionfi di Genga, con le splendide vittorie del 32enne Luca Boinega e, per il settore rosa, della giovanissima Maria Vittoria Mari alla ventesima edizione della corsa podistica "Giro del Montechiaro", valida quale decima tappa del circuito pesarese Uisp "CorrerexCorrere". L’ottavo Trofeo "Neomec", organizzato dall’Associazione Polisportiva Dilettantistica Borgo, ha visto nella distanza collinare di 9 chilometri la partecipazione di 200 podisti, preceduti al traguardo dalla galoppata solitaria di Luca Boinega, col tempo di 32’39. L’atleta di Sant’Angelo in Vado ha messo in fila, nell’ordine, Andrea Fiorani (Fano Corre), in 33’17, il sorprendente pesarese Francesco Tornati (Gabbi Bologna), in 33’29, Michele Sorcinelli (Gruppo Podistico Lucrezia), in 33’52, e Marco Pelaccia (San Marino), in 33’56. Al femminile, si allunga la striscia dei successi in questa stagione per Maria Vittoria Mari, che ha prevalso per distacco, in 38’37, su Chiara Mainardi (Avis Aido Urbino), in 39’15, la rumena Ana Nanu (Atletica Rimini Nord), in 39’45, Sara Collesi (Fano Corre), in 39’59, ed Elena Smacchia (Avis Aido Urbino), in 41’28. Tra le società, si è aggiudicato il primo posto con 44 atleti al traguardo, il team dell’Avis Aido Urbino, davanti a il Gruppo Podistico "Fano Corre" e l’Osteria dei Podisti.

Leonardo Oliva