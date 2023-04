Giulia Mattioli in Azzurro Gara europea perfetta

L’atleta pesarese Giulia Mattioli ha preso parte con la casacca rossa della nazionale Italiana alla Fei Nations Cup, il circuito che vede affrontarsi le rappresentative nazionali di tutta Europa e che si è tenuta in Italia a Gorla Minore con atleti provenienti da ben 22 nazioni europee. Giulia ha gareggiato sia con la squadra Young Rider (under 21) con la sua Daiquiri De Nize Z, ma ha anche partecipato al Gran Premio finale, a titolo individuale assieme ad Uranus Boy. Nella gara più importante del concorso, la Nations Cup a squadre l’Italia ha chiuso il primo giro al secondo posto con sole 4 penalità, a pari merito con la Francia, davanti alla Germania ed alle spalle della sola Polonia, in testa con 0 penalità. Il secondo giro ha portato al primo posto pari merito l’Italia ed i cugini transalpini e il necessario conseguente barrage si è chiuso solo all’ultimo salto, ancora una volta a parità di penalità tra le due squadre e la Francia ha vinto solo grazie ad un miglior tempo per pochissimi secondi. Giulia è stata tra le protagoniste ed ha trascinato la squadra azzurra, essendo l’unica ad avere chiuso le tre fasi con tre importantissimi percorsi netti, ricevendo congratulazioni sia dai tecnici federali che dallo stesso presidente della Federazione, Marco di Paola. Oltre alla gara a squadre, l’atleta pesarese si è distinta al meglio nel Gran Premio individuale finale, qualificandosi per il barrage finale e chiudendo poi ottava e prima degli italiani tra gli oltre 65 partecipanti complessivi.

b.t.