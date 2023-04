Giulia Mattioli in Nazionale, prima tappa per accedere alle finali europee Under 21

L’amazzone pesarese di salto ad ostacoli Giulia Mattioli è stata convocata con la Nazionale Under 21 per rappresentare l’Italia nella categoria Young Riders nella tappa iniziale del percorso che porterà alle finali europee di categoria. Questo primo concorso ippico Csio partirà dalla Lombardia a Gorla Minore nel fine settimana di Pasqua per poi proseguire nelle successive tappe europee, nelle quali si sfideranno tutte le rappresentative delle singole nazioni per arrivare a designare poi quali si potranno qualificare per la finale. La ventenne pesarese allenata da Andrea Messersì è stata convocata dal tecnico federale Piero Coata, assieme a Daiquiri De Nize Z, la sua giovane cavalla di origine belga che in questi ultimi anni ha costituito con Giulia un bellissimo binomio che sta dimostrando di poter competere ad alto livello anche nelle più importanti competizioni europee. Questa ulteriore convocazione è avvenuta anche grazie ai risultati conseguiti da Giulia nelle recenti tappe europee degli ultimi mesi. Giulia ha infatti preso parte all’Andalucia Tour (in Spagna) a febbraio e a marzo al Toscana Tour che sono le più importanti tappe europee di inizio anno e che vedono la partecipazione dei più importanti cavalieri professionisti a livello mondiale, ottenendo dei buoni risultati. Giulia ha già vestito più volte la casacca rossa della nazionale Italiana ed, oltre ad aver raggiunto assieme alla squadra degli Young Riders la finale europea ad Oliva Nova in Spagna, grazie ad i suoi buoni risultati, era stata convocata anche in Nazionale maggiore per alcune tappe europee.

b.t.