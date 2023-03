Giuseppe Miccoli strepitoso conquista il tricolore Argento per il forsempronese Giuliano Costantini

E’ stata una partenza record quella che si è verificata ai Campionati italiani master indoor e invernali di lanci ad Ancona, con grandi numeri di partecipazione anche quest’anno. Erano infatti 3017 atleti-gara e 1467 iscritti, in rappresentanza di 368 società. Per le Marche, la manifestazione si è aperta con 20 medaglie: 6 d’oro, 7 argenti e 7 bronzi. Tra gli atleti della provincia di Pesaro e Urbino da segnalare, ha conquistano il titolo tricolore Giuseppe Miccoli (Atl. Fano Techfem), due volte al successo nel peso e nel martello nella categoria SM85. Il fanese nel peso ha lancoato fino a 7,87 metri, mentre nel giavellotto ha tirato 25,62 metri. Due buonissime misure che gli hanno permesso di salire sul gradino più alto del podio, in entrambe le discipline. Ma non è finita. Medaglia di argento poi per il forsempronese Giuliano Costantini (Atl. Fossombrone) nel disco categoria SM70 con 38,60 metri. L’Asd Atletica Fossombrone rappresenta un sodalizio che per decenni ha insegnato non solo la qualità della pratica sportiva ma anche della vita grazie al presidente Bacchiocchi che ha rappresentato sempre un punto di riferimento e ancor più un esempio per tanti giovani nel corso del tempo. Il bello è che continua ancora nel suo cammino. Mentre Giuseppe Miccoli è tesserato con la società fanese dove corrono anche i fratelli Pagliarini, Alice e Francesco che stanno facendo sfracelli nelle categoria giovanili. La disciplina dell’atletica leggera è molto viva nella nostra provincia. Tutti i risultati dei campionati italiani master indoor e invernali di lanci di Ancona si possono trovare sul sito www.atletica.tv

b.t.