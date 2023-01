Glasstech pensa in grande, la Blu cambia

E’ tempo di bilanci anche per la serie C di volley femminile. La Glasstech Volley Pesaro guidata da coach Roberto Ceccorulli ha conquistato le prime posizioni della classifica dimostrando di poter stare in zona playoff, esprimendo un buon livello di gioco e confermando l’ottimo risultato di fine stagione dell’anno passato dove era riuscita ad arrivare alla finale di Coppa Marche. "L’organico è stato costruito con non poche difficoltà facendo affidamento sulle veterane e qualche gradito ritorno – questo il commento di Paolo Mencarini, il diesse –. Strada facendo è stato integrato con giocatrici che hanno completato la rosa in ogni ruolo. La posizione in classifica è sicuramente buona ma con un po’ più di attenzione poteva essere anche migliore. Spero che il prosieguo sia altrettanto positivo per raggiungere l’obiettivo della salvezza". Situazione più complicata per il Team 80 Gabicce come racconta il diesse Manuel Leonardi: "In estate abbiamo cominciato un capitolo nuovo con il cambio di allenatore, la squadra è stata rinnovata in parte, non ci aspettavamo sicuramente tutte le difficoltà avute nel girone di andata nel quale abbiamo raccolto solo 2 vittorie. Evidentemente non è scoccato il feeling tra il nuovo tecnico e le ragazze, dopo tante riflessioni siamo stati costretti a cambiare la guida. Non potevamo lasciare andare la barca senza provare tutte le soluzioni. Questo non vuol dire che le colpe siamo esclusivamente dell’allenatore, le colpe sono da dividere tra tutti, in primis la società, non siamo stati presenti a dovere nelle situazioni da risolvere e poi anche della squadra che sicuramente non ha reso al meglio delle proprie possibilità". Ora è arrivato Matteo Costanzi: "Abbiamo subito preso 2 belle soddisfazioni battendo Urbania, terza in classifica e Blu Volley che era a punteggio pieno. Questo sicuramente essendo stato immediato all’arrivo del nuovo coach è stato a mio avviso un fattore più mentale che altro, da adesso in poi dovremo cogliere i frutti del nuovo lavoro. Ora dobbiamo lavorare bene, seguire il nuovo tecnico, fare i punti che ci portano prima di tutto alla salvezza e se non entriamo nei playoff provare a vincere i playout per rientrare dalla porta di servizio". Cambio di allenatore tra le fila della Blu Volley Pesaro. Il ruolo di responsabile tecnico della squadra di serie C è stato affidato a Luca Giulianelli che si avvarrà della collaborazione, come secondo allenatore, di Marco Giulianelli. Dirigente responsabile della squadra sarà Giorgio Tosti che ha seguito il team dall’inizio del campionato. "Abbiamo accettato con dispiacere, le dimissioni da responsabile della prima squadra di Alberto Danilo – spiega il presidente della Blu Volley Alfonso Petroselli –. In questi giorni, nonostante i numerosi colloqui avuti con il tecnico, non si è riusciti a farlo tornare sui suoi passi. Ringraziandolo sentitamente per i risultati fin qui ottenuti (16 vittorie su 17 partite ufficiali disputate), coach Alberto continuerà comunque a lavorare in società come allenatore della squadra Under 14 nonché come Direttore Tecnico di tutto il settore giovanile societario".

Beatrice Terenzi