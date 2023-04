Gli Angels perdono il big-match Roma vince dopo una battaglia

E’ arrivato il primo stop in campionato per i Ranocchi Angels che hanno dovuto cedere la testa della classifica ai Legio XIII Roma nello scontro diretto giocato domenica scorsa nella capitale. Coach Angeloni è comunque fiero della prestazione fornita dai suoi ragazzi, che hanno tenuto testa fino all’ultimo agli avversari nel big-match, nonostante fossero in formazione rimaneggiata.

"E’ stata una partita sempre combattuta – racconta il capo-allenatore degli Angels –. La difesa ha fatto una gran gara, ma ha pagato cari i pochi errori commessi su due lanci in cui Roma è riuscita a segnare; alla fine eravamo anche stanchi perché dopo poche azioni alla lista degli infortunati si è aggiunto Politino. Devo ringraziare Alberto Abbondanza che, per una domenica, ha lasciato il coaching staff e rivestito i panni del giocatore per darci una mano, viste le numerose assenze. Sono orgoglioso di come abbiamo tenuto botta, lottando fino alla fine".

Sono andati in vantaggio per primi i padroni di casa, passati a condurre 7-0 ma la formazione pesarese è riuscita subito a riagguantare i capitolini con un touch-down segnato proprio da Alberto Abbondanza. Poco prima dell’intervallo i Legio XIII riescono ad allungare di nuovo sul 14-7 e manca il tempo agli Angels per provare a replicare. Ad inizio ripresa i Ranocchi pareggiano di nuovo, portandosi sul 14 pari, ancora con Abbondanza, ma nell’ultimo quarto Roma segna il terzo touch-down e alla squadra di Angeloni non riesce l’ultimo assalto per rimettere in discussione il risultato, che rimane fissato sul 21-14. "Adesso abbiamo tre settimane di sosta per recuperare gli infortunati - sottolinea Angeloni - e prepararci bene per la prossima trasferta di Imola".

e.f.