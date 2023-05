Gli elogi di Pozzecco e Petrucci "Brava Pesaro, valorizzi gli italiani"

La Pescheria è diventata in questi giorni un’agorà del basket, un luogo di incontro per appassionati che si confrontano davanti ai meravigliosi cimeli di Alberto Cecere, in mostra sino al 4 giugno. Ieri, incantati davanti ai pezzi unici raccolti in tanti anni, c’erano il presidente della Fip Gianni Petrucci e il Ct della Nazionale Gianmarco Pozzecco, entusiasta di ritrovare appese le sue canotte originali. Sono capitati in città in un giorno che profuma di festa per i postumi del raggiungimento dei playoff ancora nell’aria.

"E’ stata una giornata doppiamente emozionante per i tifosi di Pesaro - dice il Poz - perché la squadra è uscita dal campo vittoriosa, ma non ancora con la qualificazione in pugno; seguire tutti insieme l’andamento della partita di Scafati ha consentito di festeggiare due volte nella stessa serata. Queste sono le emozioni dello sport: Pesaro non ha vinto nulla per il momento, ma ha raggiunto un obiettivo ambìto che ha provocato una gioia enorme e questa cosa ha di per sè un valore, tutto da godere. Dobbiamo cambiare la nostra mentalità e capire che ci sono squadre con diversi budget e di conseguenza obiettivi differenti". Poi sposta il mirino sui giocatori di suo interesse primario: "Sono focalizzato nel seguire i progressi degli italiani, sempre più convinto che le nostre squadre abbiano necessità di avere italiani più protagonisti e meno comprimari perché solo nel primo caso si verifica una crescita. A Pesaro Moretti, Tambone, Visconti e Totè sono cresciuti, hanno sempre impatto sulle partite. Se gli italiani cominciassero ad avere un po’ prima delle responsabilità precise tutti ne trarrebbero benefici, non solo la Nazionale ma anche i club, che nelle coppe quest’anno hanno fatto fatica. E’ una convinzione che avevo anche quando allenavo Sassari e non solo ora che sono il Ct azzurro".

Anche Petrucci si congratula con la Vuelle: "Ho seguito la partita di Pesaro in tv, sono stati bravi perché Tortona stava reagendo bene, ma avete un Delfino che non invecchia mai. E sono contento perché anche gli italiani alla fine hanno fatto la loro parte". In tanti si chiedono se questi playoff sono meritati o no per via di un girone di ritorno in calando. "Nella vita quello che conta sono i risultati non le chiacchiere - replica il presidente federale - per cui invito i tifosi a godersi il traguardo raggiunto sostenendo una società che sta facendo il massimo per affrontare costi pesanti. Già il fatto di aver trovato e mantenuto uno sponsor così importante è un grande merito. Due anni di fila ai playoff, quest’anno con l’aggiunta della qualificazione alle Final Eight, significano che Pesaro sta aggiungendo ancora belle pagine alla sua lunga storia. Lo testimonia anche la presenza di un grande allenatore come Repesa: personaggi del genere non vengono in realtà in cui non credono a fare le comparse e l’ha dimostrato ritornando dopo essere andato via". Poi commenta gli altri verdetti: "Mi dispiace per la retrocessione di due piazze storiche come Verona e Trieste, ma questa è la bellezza e la crudeltà dello sport, dove però c’è sempre una rivincita, basta ripartire con serenità. La vicenda di Varese? Sul campo aveva meritato, ma la giustizia sportiva fa il suo corso e nemmeno il presidente federale può intervenire". E stasera alle 19 tocca al presidente della Lega Basket Umberto Gandini intervenire, ospite insieme ad Antonio Dipollina che presenta il suo libro "La nostra America: gli anni d’oro del basket italiano".

Elisabetta Ferri