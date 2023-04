Gli emiliani perdono Zanini e Maddaloni

Se non è tardiva, poco ci manca. Perché la resurrezione dell’Imolese, fatta di 3 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta nelle ultime 7 gare, è quella di chi al limite può aspirare a un piazzamento favorevole in chiave playout. La Vis comunque è avvisata, dato che i rossoblù sono saliti a quota 32 punti, e col Rimini a conti fatti avrebbero meritato più di un semplice pareggio (1-1). A Pesaro tra le fila dei romagnoli mancheranno Zanini e Maddaloni, entrambi fermati per un turno dal giudice sportivo. Ad ogni modo Antonioli dovrebbe confermare l’impianto di gioco (4-2-3-1) visto sabato, al netto di alcuni accorgimenti tra centrocampo, dove è probabile l’impiego di Zanon (foto), e in difesa, sede del ballottaggio tra De Vito e Serpe. Se in porta Molla è pronto a rilevare Adorni, in attacco è conferma a pieni voti per l’ex Bari Simeri, autore di 6 gol in 14 presenze.

r.s.