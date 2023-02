Gli Orange dominano il derby col Pesaro Calcio

pesaro calcio

0

santa veneranda

3

CALCIO: Spina, Cecchini (26’ st Casoli), Procaccini, Gambelli, Boccioletti, Pangrazi (12’ st Gualandi), Amira (18’ st Valentini),Montagna (21’ st Baffioni), Dionisi, Barbieri N., Olari (5’ st Uguccioni). All. Pentucci.

SANTA VENERANDA: Pittaluga, Barbarossa, Dionigi, Vaierani, Piccinetti, Costantini, Angelelli (26’ st Covino), Oliva, Biancani, Intili (17’ st Angelini), Ballerini. All. Bellagamba.

Arbitro: Vagnoni di Fermo

Reti: 29’ pt e 15’ st Intili, 30’ st Biancani.

Il Pesaro Calcio va vicina al gol al 12’ con Dionisi che spizza per Amira che va al tiro ma la palla termina di poco a lato. Poco prima della mezz’ora ospiti che passano in vantaggio a causa di uno svarione difensivo, Intili trova la zampata vincente e insacca. Il Santa Veneranda raddoppia ancora con Intili ma questa volta di mano che tutti vedono, scoppia il parapiglia in campo e i calciatori del Santa guardano tutti Intili che non ammette di aver fatto gol con la mano,. Anche l’arbitro chiede ad Intili se ha toccato di mano e il calciatore dice di no tra lo stupore generale. A questo punto l’esperto allenatore Bellagamba sostituisce subito Intili. Svolta determinante e gli ospiti trovano anche il terzo gol con Biancani.