Gli Under 19 a valanga sugli Angels

Prima settimana di dicembre e 10ª giornata che va in archivio per il campionato under 19, con la Carpegna Prosciutto che supera agilmente gli Angels Santarcangelo 81-59 e rimane in testa alla classifica. La vittoria nasce tutta in un super primo tempo, in cui a fare la differenza è stato il primo quarto, chiuso 20-4 e poi un secondo da 23-16 che ha permesso ai padroni di casa di alimentare il proprio vantaggio per andare all’intervallo sopra 43-20. La Vuelle non compie l’errore di rilassarsi ma si permette di amministrare il vantaggio comodamente pareggiando il terzo quarto e perdendo di uno l‘ultimo, fissando sul +22 lo scarto finale. Migliori marcatori Maretto con 15 punti e Stazzonelli con 14. In under 17 eccellenza, girone B, è andato in scena il derby pesarese tra Delfino e Carpegna Prosciutto, vinto da questi ultimi col punteggio di 48-67, rimanendo imbattuti; mentre nel girone A il Bramante cade ad Ancona contro la Stamura per 84-46, non riuscendo a ripetere la partita di andata che li aveva visti cedere soltanto di tre lunghezze. In under 15 è invece finalmente arrivata la settimana che porta al big match tra Vuelle e Stamura Ancona: nel weekend appena passato, entrambe hanno portato a casa i due punti, Pesaro a Civitanova Marche (64-83) e Ancona a Perugia (66-109). L’appuntamento è domenica prossima ad Ancona, ricordando che i pesaresi ci arrivano imbattuti mentre i dorici già con una sconfitta, ritrovandosi quindi obbligati a vincere. Sempre in under 15, infine, non riesce a sbloccarsi l’Italservice Loreto contro l’Attila Porto Recanati, perdendo in trasferta con il punteggio di 61-45.

Leonardo Selvatici