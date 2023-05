Gli Under 19 vincono all’overtime e volano ai quarti

PAPALINI PESARO

70

BLU OROBICA BERGAMO

68

PESARO: Tombari ne, Di Francesco 3, Aloi ne, Sgarzini 3, Colotti, Siepi 3, P.Sablich 3, Stazzonelli 22, Maretto 21, G.Sablich 3, Prenga 3, Dia 9. All. Luminati.

BERGAMO: Camara ne, Formentelli ne, Morelli, Cagliani 17, Mora 8, Dembele 12, Leoni, Cane 16, Renella, Nespoli, Rota 15, Adami. All. Albanesi.

Parziali: 16-11; 22-20; 15-19; 9-12. Tiri liberi: Pesaro 1222, Bergamo 1720; Tiri da tre: Pesaro 1029, Bergamo 318; Rimbalzi: Pesaro 40, Bergamo 43.

Era la sfida per il primo posto nel girone e l’agonismo è stato tale che non sono bastati i 40’ dei regolamentari a decidere chi staccasse l’accesso ai quarti senza passare dagli spareggi. Ma la Vuelle quest’anno ha intenzioni serie e si qualifica fra le prime otto d’Italia per il secondo anno consecutivo. Pesaro inizia meglio: con 5 punti immediati di Maretto e la tripla di Sgarzini vola sul 13-4 prima che Bergamo si riaffacci sul -3 e Di Francesco allo scadere segni in layup il 16-11. Maretto e Stazzonelli alzano le marce nel 2° quarto e con nove punti combinati il punteggio è 24-13; il parziale non scoraggia i biancoblu che resistono a cavallo della doppia cifra di svantaggio, 38-31 all’intervallo. Il terzo periodo volta le spalle alla squadra di Luminati, che soffre l’energia sotto canestro di Cane che agguanta la partita sul 40-40, prima che il talento del tandem Maretto-Stazzonelli rimonta e chiuda avanti 53-50. L’ultimo quarto è un susseguirsi di sorpassi e triple, con la Vuelle che ne infila due ma quella decisiva è di Rota per il 62-62 del ‘40. Nel supplementare Pesaro va sotto 63-66 a 2’30’’ dalla fine prima di rimontare e sorpassare per l’ultima e decisiva volta grazie a un’invenzione di Maretto. Mvp la coppia Stazzonelli-Maretto, il primo autore di una prestazione da 22 punti, 12 rimbalzi e 6 assist e il secondo con 21 punti. Con questo trionfo la Papalini si regala un giorno di riposo e aspetta il suo avversario.

Leonardo Selvatici