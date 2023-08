Gonzalez a Lucrezia a Pesaro: ritorno di un universale argentino

La Buldog Lucrezia (calcio a 5 serie B), piazza un bel colpo. Si tratta di un gradito ritorno quello in casa gialloblu, con la dirigenza che ha riportato al "Pala Omar Sivori" Lucio Gonzalez: universale argentino, classe 1994, grazie al doppio passaporto (è anche cittadino statunitense) ha militato anche con la nazionale a stelle e strisce ma nel suo bagaglio d’esperienza ci sono diversi campionati in Italia tra A2 e B. Con i "cagnacci" ha militato nella stagione 2020-2021 in A2 chiudendo con 15 reti all’attivo. Nell’ultima annata sportiva è stato nelle Marche, sponda Recanati in B, con cui si è messo in mostra per le sue doti tecniche. Dotato di una non indifferente intelligenza tattica, giocatore tecnicamente di alto livello e di notevole versatilità, può essere impiegato indifferentemente come laterale di attacco o centrale difensivo. Una pedina importante per mister Elia Renzoni, che conosce bene il giocatore avendolo già allenato. Un atleta che darà sicuramente il suo apporto fondamentale alla causa dei "cagnacci".

b.t.