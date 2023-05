Gostoli e Tonelli, mira infallibile La "Durantina" ha fatto centro

La Bocciofila Durantina di Urbania, presieduta da Gelsomino Torcolacci, ha ospitato la trentaseiesima edizione del Trofeo Città di Urbania, nona edizione sponsorizzata dalla Vetreria Mazzanti, gara dedicata al ricordo Corrado Bravi e Giancarlo Bartolucci. Dopo i gironi di qualificazione, che hanno coinvolto 78 formazioni di coppia e si sono svolti nel corso della settimana, ci si è ritrovati alla Bocciofila Durantina per i turni finali agli ordini del direttore di gara Eros Serafini.

La competizione era divisa tra quella per coppie di categoria B e quella per formazioni di categorie CD. Nella gara B doppietta per le coppie della Concordia Pesaro che ha piazzato Gianfranco Gostoli-Marco Tonelli al primo posto ed Elvis Ciacci-Vlaudio Solazzi al secondo. I primi hanno battuto i secondi in finale con il punteggio di 12-7. Terza posizione per Marco Gualazzi-Corrado Mezzolani (Duilio Fabi Pesaro), quarti Michele Crudeli-Giancarlo Richichi (Passo Ripe). Nella gara per formazioni CD successo per Celestino Ferri-Doriano Baldelli (Colbordolo) che in finale hanno avuto la meglio con il punteggio di 12-4 su Giampiero Saudelli-Nicola Pazzaglia (Metaurense). Terzo posto per i padroni di casa Nello Ducci-Gelsomino Torcolacci (Durantina), quarti Giuseppe Fiorelli-Luca Roberti (Marotta). Una manifestazione che ha ottenuto notevole successo e che ha confermato il ruolo sociale, prima che sportivo, delle bocce: uno sport capace di aggregare e fare divertire tanti appassionati in modo sano.

l.d.