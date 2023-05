Gradinata aperta e la promozione "Porta un amico"

Punta sul fattore campo la società per cercare di creare l’ambiente più caldo possibile in vista dell’ultima partita di stagione regolare che potrebbe ancora regalare i playoff alla Vuelle. Domenica, contro Tortona, verrà aperto di nuovo il terzo anello: i biglietti di gradinata sono già in vendita al costo di 10 euro, 5 il ridotto (la tariffa si applica ai ragazzi di età dagli 8 ai 18 anni). Torna anche la promozione "Porta un amico" che permette agli abbonati di acquistare un biglietto per il settore di tribuna al prezzo speciale di 10 euro (previa presentazione dell’abbonamento al momento dell’acquisto). Per usufruire della promo sarà necessario recarsi presso il VL point Prodi Sport Pesaro, oppure direttamente al botteghino della Vitrifrigo Arena che sarà aperto dalle ore 16 (palla a due alle 18).