Gran colpo Vuelle, firmato Scott Bamforth L’americano ex Sassari è la guardia titolare

La Carpegna Prosciutto porta a casa il terzo dei cinque stranieri della pattuglia. Dopo Ray McCallum e Quincy Ford, l’ufficialità arrivata ieri pomeriggio per Scott Bamforth conferma la linea scelta dallo staff: esperienza e affidabilità. Perché ha l’età (34 anni), la conoscenza del basket europeo (quattro anni in Spagna, due in Francia ed uno in Montenegro) e soprattutto del nostro campionato (due stagioni a Sassari, dove fra l’altro il vice era Giacomo Baioni).

Classe 1989, statunitense con cittadinanza kosovara, che gli ha consentito di debuttare nella Nazionale del Kosovo nel 2016, dopo il college la carriera di Bamforth si sviluppa in Spagna dal 2013 al 2017 dove veste le casacche di Siviglia, Murcia e Bilbao. L’estate del 2017 segna il suo sbarco in Italia: col Banco di Sardegn viaggia in doppia cifra sia in campionato che in Champions League tirando con il 44% da tre. Resta in Sardegna per due stagioni - con medie complessive di 16,3 punti, 3,6 rimbalzi e 3,8 assist - disputando anche dieci match di Fiba Europe Cup, competizione vinta proprio dalla formazione sarda che nella stessa annata raggiunge anche la finale scudetto. Lui però deve fermarsi il 13 gennaio per la rottura dei legamenti crociati del ginocchio: resta negli occhi la sua commozione quando torna al Palaserradimigni dopo l’infortunio, accolto da uno striscione e dalla standing-ovation del pubblico.

Si riprende bene, perché nel 20192020 approda al Buducnost Podgorica e col club montenegrino conquista la Coppa nazionale. Ma una nuova esperienza lo attende: dal 2020 al 2022 infatti gioca nel campionato francese con la maglia del Le Mans. Nel 20222023 torna di nuovo in Spagna stavolta con il Breogan, con cui partecipa anche alla Champions League. Sposato con tre figli, a Sassari conservano grandi ricordi di lui anche a livello umano e caratteriale, un guerriero che non si arrendeva mai. Lui stesso ha prodotto un video dal titolo "Unfazed" dove si racconta con grande partecipazione emotiva dopo l’infortunio.

"Diamo il benvenuto a Scott, che è anche un bentornato in Serie A - commenta coach Buscaglia -. Parlando con lui abbiamo trovato un grande coinvolgimento e forte desiderio di essere con noi e questo non può che farci piacere. Il suo profilo ha le caratteristiche tecniche che cercavamo e che ben si incastrano con chi è già nel nostro team. Lavoriamo passo passo tecnicamente, mantenendo grande attenzione ed equilibrio a come possiamo fare le cose, e di questo ringrazio molto il club, nelle persone di Ario Costa e Stefano Cioppi".

Elisabetta Ferri