Gran finale con il Real Magnifico: stasera si gioca la serie C

A chiudere definitivamente la stagione del basket giocato sarà questa sera alle 21 il Real Club Magnifico basket per l’ultimo spareggio valido per la promozione in serie C. In campo alle 21 alla Baia ci sarà la squadra che ha ottenuto il maggior numero di vittorie quest’anno. Ovvero la formazione under 19 della Vuelle, che ha disputato anche la serie D con il nome di Real Club basket. E’ stata una stagione fantastica: vittoria nella Next Gen, quarto posto alle finali nazionali under 19 ad Agropoli, 36 vittorie consecutive fino alla semifinale scudetto, due atleti convocati (Stazzonelli e Maretto) in nazionale under 20.

Inoltre ci sono i risultati del campionato di serie D, affrontato con serietà assoluta. Ecco i numeri: 15 vittorie e 3 sconfitte in campionato; 6 vittorie su 6 nei play off. Totale 21 vittorie su 24. In campo soprattutto atleti del 2005 che trovavano meno spazio nel campionato under 19 con al loro fianco il capitano Elia Sgarzini e il pivot Mamadoudou peraltro infortunato da alcune settimane. Eppure l’aver messo insieme 58 vittorie stagionali ha portato i ragazzi di Giovanni Luminati ad andare al di là di limiti ed errori. Fino all’impresa di giovedì sera al Palavirtus di Macerata, dove i padroni di casa avevano tutte le condizioni per conquistare la promozione. Presentandosi con il blitz di Gubbio (66-57), un piccolo palasport gremitissimo e un pubblico caldo e rumoroso, la serata positiva di Soricetti, Nardi e Tiberi. Eppure Matteo Di Francesco, Il play tascabile recordman di rimbalzi, Giovanni Sablich, Francesco Siepi e compagni hanno risposto colpo su colpo ai maceratesi. Avendo un match winner con 8 punti di vantaggio a un minuto e 40 dal termine. Qualche errore di troppo e la giovane età, il tifo dei locali hanno portato il Real Club a concedere un overtime da brivido ai maceratesi. Fino ai due tiri liberi glaciali di Di Francesco e all’errore finale di Nardi: 72-73. Lacrime per Macerata e gioia per i ragazzi di Pesaro, alla presenza del presidente Valter Magnifico. Ragazzi che oggi alle 21 si giocheranno la promozione alla Baia con la convinzione che in molti verranno a sostenerli anche per riconoscere l’incredibile stagione di una squadra di bravi ragazzi. Una vittoria dei pesaresi chiuderebbe i conti. Queste le tutte le combinazioni. Basket Macerata: promosso in Serie C Unica se il Basket Gubbio vince con uno scarto non superiore ai 16 punti Real Basket Club Pesaro: promosso in Serie C Unica se batte il Basket Gubbio Basket Gubbio: promosso in Serie C Unica se batte la Real Pesaro con uno scarto uguale o superiore ai 18 punti. Questo il tabellino dello spareggio di giovedì sera.

Basket Macerata - Real Basket Club Pesaro 72-73 dts. Macerata: Rischioni ne, Cuccoli ne, Spina 1, Tiberi 18, Severini 6, Mogetta 5, Soricetti 10, Formentini 3, Core, Nardi 14, Montanari 15, Illuminati ne. All. Brachetti Pesaro: Tombari 4, Di Francesco 13, Aloi 4, Sgarzini 2, Colotti 3, Siepi 16, Sablich 13, Grimaldi 4, Ghiselli 8, Prenga 6. All. Luminati. Parziali: 19-19, 32-39, 50-51, 67-67, 72-73.