Gran lavoro di squadra a Pesaro: Antonioni si regala uno splendido podio

E’ stato il secondo posto del 2008 Andrea Antonioni, al suo primo podio in categoria, la sorpresa della Scd Alma Juventus Fano. Di scena a Urbisaglia (Mc) con gli Allievi dei diesse Filippo Beltrami e Samuele Mancinelli, Antonioni ha saputo coronare un eccellente lavoro di squadra giocandosi sino all’ultimo la vittoria al Trofeo Papà Elio-Gran Premio Giorgio Mare in un entusiasmante testa a testa con Mattia Chinellato della Logistica Ambientale Spezia Bike. Fondamentale anche l’apporto dei compagni, che con encomiabile spirito di sacrificio, in un percorso selettivo affrontato complessivamente da 80 corridori, hanno regalato alla società arancio-aragosta pure la quarta posizione di Giacomo Sgherri e la decima del fratello Mirko. Ha accarezzato il sogno di salire sul gradino più alto del podio anche un ottimo Youssef Dahani, portacolori degli Esordienti del diesse Gabriele Gorini nella gara dei 2° Anno al 20° Gran Premio Corsa delle Pesche di Montelabbate (Pu). Il weekend della Scd Alma Juventus Fano era stato aperto dai Giovanissimi del diesse Giovanni Ambrosini Giovanissimi nel circuito di Rimini. Ancora un’affermazione per Ginevra Agostini tra le femmine G1, mentre tra i maschi Nicholas Vegliò ha sfiorato l’ingresso nella Top 5. Nella G3 bronzo per Marco Ringhini e per il fratello Simone nella G6, completata dai fanesi col quinto posto di Riccardo Agostini. Più problematico il compito per i G4 Sami Dahani e Davide Giannetti, condizionati da una partenza dalle retrovie.

b.t.