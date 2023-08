Gran premio di Most in Repubblica Ceca: Marco Gaggi di Fano si supera e chiude al secondo posto

Inseguito fortemente dal 2020 e conquistato con tanto coraggio, ma anche con estrema lucidità e dimostrando notevole padronanza della moto. Si è concretizzato così il primo podio nella categoria Supersport 300 del Mondiale Superbike per Marco Gaggi, il diciannovenne pilota fanese capace di completare con uno straordinario secondo posto la prima delle due corse a punti del Gp di Most in Repubblica Ceca. In sella alla sua Yamaha R3 della BrCorse di Arcore (Mb) aveva aperto col tredicesimo tempo in Superpole il quinto weekend di questa edizione 2003 del campionato del Mondo delle derivate, la quarta stagione iridata per lui. E’ stato però poi grande protagonista di gara 1 sulle collinette dell’autodromo ceco. "Siamo partiti con qualche goccia, poi la pioggia si è intensificata e sono cominciate le prime scivolate – racconta lo stesso Marco Gaggi –. Così c’è chi ha deciso di rientrare al box per montare le gomme rain, mentre io senza tante esitazioni ho scelto di continuare con la slick. Chiaramente non era affatto facile, perché sarebbe bastato anche un piccolo errore per ritrovarsi a terra. Non mi sono reso conto subito comunque di essere là davanti, finché a 6 giri dal termine mi hanno indicato che ero in P2 con un margine non quantificato su chi mi stava dietro. Ho tenuto la posizione, rimanendo sempre concentrato dopo aver anche realizzato nel corso dell’ultimo giro che il gap dal tedesco Lehmann non era ricucibile. Inutile dire che è stata una gioia immensa". Il numero 93 non è riuscito a ripetersi in gara 2, ridotta da 14 a 8 giri dagli organizzatori per via dell’abbondante pioggia. Gaggi è nono assoluto a quota 62 punti.

