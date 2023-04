Gran rimonta di Gaggi: recupera sedici posizioni

Marco supera l’esame della cosiddetta "Università delle due ruote", come viene definito il difficile circuito olandese di Assen. E’ lì che si apriva la stagione del Mondiale di Superbike categoria Supersport 300, la quarta per il 19enne pilota da quest’anno in forza alla squadra brianzola della BrCorse. tra i principali protagonisti di una gara 1 ricca di colpi di scena. Giunto ventunesimo nella Superpole e dunque piuttosto indietro in griglia di partenza, Gaggi ha compiuto una grande rimonta recuperando ben sedici posizioni. Ha quindi chiuso quinto, primo degli italiani e tra le Yamaha, a meno di 8 decimi dal vincitore Petr Svoboda su Kawasaki. Costretto dal regolamento a ripartire dal piazzamento delle qualifiche, in gara 2 il portacolori del Comune di Fano ha poi trovato maggiori ostacoli nel suo tentativo di risalita. E’ comunque riuscito a rifarsi sotto fino a ritrovarsi sesto, ma nella bagarre dell’ultimo giro ha subìto un contatto che lo ha spinto sulla ghiaia con relativa penalità e si è pertanto dovuto accontentare del decimo posto in una corsa nuovamente vinta dal ceco Svoboda. Coi 17 punti incamerati Marco Gaggi è invece sesto in classifica generale. "L’inizio è stato promettente – commenta Gaggi –. Sempre qui ad Assen anche l’anno scorso non ero stato particolarmente veloce. Stavolta la rimonta è stata ancor più entusiasmante, peccato solo per quel contatto subito nella fase conclusiva di gara 2 che mi ha impedito di riavvicinarmi alla zona podio".

b.t.