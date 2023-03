Granata stamattina al campo della Trave E domani la partitella infrasettimanale

Il Fano si allena questa mattina alle 10,00 al campo della Trave in preparazione del derby. Domani ugualmente la partitella infrasettimanale verrà fatta sempre alla Trave ma di pomeriggio. Gli ultimi allenamenti si terranno invece allo stadio. Al fine di evitare file ai botteghini domenica pomeriggio prima della partita, la società granata invita tutti i tifosi fanesi a premunirsi per tempo del biglietto d’ingresso acquistandolo in anticipo dai rivenditori autorizzati. In città i biglietti sono in vendita al Bar Giolla in via Castelfidardo 6, Prodi Sporti in viale Piceno 14, Bar Polvere di Caffè in via Bellandra 138, Palestra MiVida in viale Dante Alighieri 152 e Stazione di Servizio Q8 in viale Pertini.