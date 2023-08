Grande festa del primo Inter club d’Italia a Pesaro: tornei, tesseramento e apericena gratis

Grande festa dei tifosi dell’Inter oggi dalle 16,30 in poi al Parco Miralfiore: "Sarà l’occasione – dice il vice presidente Stefano Cardinali – per rinnovare il tesseramento del primo club nerazzurro in Italia per numero di iscritti. Festeggeremo questo primato oltre alle due coppe vinte. A tutti sarà offerta un’apericena: pane e porchetta, pasta fredda, vino bianco frizzante, acqua. Ci si potrà iscrivere per la nuova stagione e ritirare il nuovo Member Kit in pronta consegna. Inoltre, tutti coloro che si sono già associati (tranne quelli che lo hanno fatto di recente) potranno ritirare la tessera di questa stagione". Evento clou lo Scorpions KnockOut (3 contro 3), un torneo dove i partecipanti si sfideranno in un “dentro o fuori” dalle 16,30 in tre categorie: Senior (nati dal 2008 in poi), Junior (dal 2009 al 2012); Baby (dal 2013 al 2017). Iscrizioni whatsapp al 3333338199. FootVolley e Calcetto a porticine per i più piccoli e musica di Pippo dj.