"Grande ritorno a Pesaro: JaJuan Johnson e l'HappyCasa"

Teatro di questa 3ª giornata è il PalaPentassuglia di Brindisi, campo che ha sorriso negli ultimi tre incontri disputati, con prestazioni balistiche di singoli (Delfino nel 20-21 con 24 punti e 67 da tre punti) e prove corali (l’anno scorso finì 74-102). L’HappyCasa arriva alla sfida contro la Vuelle anch’essa a zero punti. Coach Corbani schiera come play Jeremy Senglin, che però è out per infortunio, nel ruolo di guardia c’è Jamel Morrison, 12 punti contro la Bertram, nonostante evidenti problemi al tiro (011 da tre in due partite). Dalla panchina si alzano Tommaso Laquintana e, come guardie, Tomas Kyzlink e Wendell Mitchell per abbassare spesso i quintetti a tre piccoli. Nel ruolo di ’tre’ il 2002 Joonas Riismaa insieme all’ala grande Nate Laszewski (8 punti e 6 rimbalzi nelle prime due gare), mentre dalla panchina agisce l’ormai trentenne Eric Lombardi. Il ruolo di centro è probabilmente quello meglio fornito, con figura titolare il 34enne JaJuan Johnson, tornato in Italia dopo sette anni quando a Cantù mise a segno 19 punti di media con 7.5 rimbalzi, e dietro di lui Jordan Bayehe (15 punti e 4,5 rimbalzi a match in queste due prime uscite).

Leonardo Selvatici