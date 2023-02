"Grazie Alma, ora provo il grande salto"

Alessandro Mancini, 17 anni di Urbino, esterno sinistro dell’Alma Juventus Fano, ha spiccato il grande salto. Nell’ultimo giorno di calciomercato, martedì 31 gennaio, il giocatore è stato ceduto in Serie A al Monza, il club di Silvio Berlusconi.

Mancini contento di questa destinazione?

"Moltissimo. Sono più che contento, direi entusiasta di finire in una società come il Monza".

All’inizio, quando hanno cominciato a metterti gli occhi addosso, si era parlato di un forte interessamento da parte della Lazio…

"Sì, è vero. Questo era successo già a dicembre. Poi io con la mia famiglia e il mio procuratore siamo anche andati a Roma, ma la trattativa alla fine non è andata in porto".

Come si è concretizzato invece il passaggio al Monza?

"Direi che è stata una cosa inaspettata perché i contatti ci sono stati proprio negli ultimissimi giorni. Mi sembra un paio di giorni prima della chiusura. Se pensi che io ho firmato il contratto alle 18,30 di lunedì quando il mercato chiudeva alle 19. Comunque per me è stata un bella sorpresa".

Sei giovanissimo, comunque riassumi la tua carriera finora...

"Sono cresciuto in una scuola calcio di Urbino la New Football Team con Leandro Campagna allenatore e Stefano Mundula responsabile tecnico, poi sono passato al settore giovanile del Fano dove sono rimasto tre anni e l’anno scorso ero finito in prestito alla Vis Pesaro. Poi quest’anno, grazie a mister Mosconi ho potuto debuttare in Serie D con la maglia granata con la quale ho giocato 11 partite".

Giocherai nella Primavera?

"Mi hanno dato il contatto con il responsabile del settore giovanile Roberto Colacone (ex attaccante ha giocato in Serie B anche con Ascoli e Ancona) e penso che giocherò con la Primavera 2 perché a livello Primavera hanno solo quella. Poi mi sistemano nelle loro strutture ricettive. Per me è una occasione da sfruttare".

Quando ti devi presentare?

"Domani (oggi per chi legge, ndr). Vado domattina".

Conosci già qualche giocatore del Monza?

"L’unico che conosco è un 2005 come me, si chiama Andrea Agostini, è di Pesaro e ci ho giocato contro negli anni scorsi".

Avrai sentito parlare della storia che il presidente Berlusconi aveva promesso un pullman di belle ragazze se il Monza avesse vinto con la Juventus…

"Sì, sì, la storia la conosco bene. Ma io sono fidanzato e sono fedele alla mia ragazza che si chiama Alice".

Silvano Clappis