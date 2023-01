"Grinta e coraggio, ci voleva un derby così"

Un punto ghiotto. Inaspettato per come la gara si è incanalata per un tempo e mezzo, eppure meritato. Così il vice allenatore biancorosso Francesco Renzoni (Brevi squalificato) commenta l’1-1 del del Conero: "Veniamo da tre derby persi nell’ultima stagione e mezza. Dovevamo dare maggiore qualità, grinta, forza e determinazione: tutto ciò la squadra lo ha messo in campo la partita. Nel primo tempo siamo stati un po’ bassi, poi è venuta fuori tutta la grinta con la quale lavoriamo durante la settimana". La disamina del timoniere in seconda prosegue così: "L’atteggiamento della prima frazione? Forse perché l’Ancona è una squadra molto forte, costruita per vincere, che nella verticalizzazione ha una caratteristica importante, con un giocatore come Melchiorri che certamente non devo spiegare chi sia. Poi abbiamo trovato quel coraggio per affrontare la gara al meglio, anche grazie ai nuovi innesti. Ci tenevamo tantissimo, però ora dobbiamo subito azzerare il tutto e ripartire in vista della Torres e del San Donato".

C’è soddisfazione nelle parole di Ghazoini, bravo a capitalizzare un’incursione di Gerardi che ha fruttato il definitivo 1-1: "E’ stata una gara sofferta, però riconosco che da qui alla fine del campionato le partite saranno tutte così. Il gol nato dal secondo palo? E’ stata una direttiva del mister, e per fortuna è andata bene". Su come interpretare il risultato, il terzino romano ha le idee chiare: "A oggi l’importante è raggiungere l’obiettivo e essere squadra, non solo gli undici che giocano ma anche chi entra a gara in corso". E sull’apporto dato da Brevi: "Ci siamo fatti un esame di coscienza, abbiamo capito che prima dobbiamo dare il cento per cento, seguire i consigli del mister. In questo senso Brevi ci sta dando una grande mano".

Capitolo mercato. Ufficializzato il trasferimento a titolo definitivo del classe 2005 Marco Fiorani. Già in orbita prima squadra biancorossa e punto fermo della Primavera 3 di Sandreani, si è aggregato agli omologhi dei lagunari (Primavera 2).

Squalifiche. Con il giallo rimediato ieri, Di Paola sarà squalificato contro la Torres.

Riccardo Spendolini