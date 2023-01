Gudmundsson confermato sul campo. Per il lungo si tenta ancora la strada italiana

E adesso che il primo obiettivo stagionale è stato centrato la società è pronta a sistemare il roster per il girone di ritorno che propone ancora quattro partite prima delle Final Eight di Torino, dove si punta a ben figurare visto il quarto di finale con una pari ruolo come Varese. Che Gudmundsson si sia guadagnato sul campo il diritto di rimanere a far parte del gruppo è ormai scontato: Repesa si fida di lui e, soprattutto nelle ultime due giornate, è apparso chiaro che l’islandese è in grado di cambiare le partite prima di tutto a livello difensivo, dove rappresenta una vera rogna per gli avversari, e adesso sta facendo la sua parte anche in attacco. La sua è una regia ordinata, magari senza particolari genialità ma sicuramente priva di sbavature, con poche palle perse e passaggi quasi mai azzardati, tanto da trasmettere stabilità ai compagni. Quando Moretti va in difficoltà la prima alternativa è diventato Jon Axel. Tambone, che l’anno scorso con Banchi divideva la regia con Moretti, è tornato al ruolo che aveva con Repesa al suo primo anno in panchina, quello di un jolly che può occupare tutti i ruoli di esterno, dal play all’ala piccola. E nello spot di tre potrebbe esserci particolarmente bisogno perché il rebus di questa seconda parte di stagione è proprio nel ruolo di ala piccola.

Tutto dipende dalla situazione di Charalampopoulos. Che, a vederlo giocare a Scafati, dove ha fatto di tutto in maniera molto dinamica, compreso un tap-in in schiacciata, non sembrerebbe uno che ha problemi fisici. Forse è anche merito dello staff medico di primo livello della Carpegna Prosciutto o della sua disponibilità a stringere i denti. Ma il solo pensiero di non averlo più in questo gruppo dopo le Final Eight mette tristezza e un pizzico di preoccupazione. Perché nel frattempo un altro rebus è ancora irrisolto, quello di Delfino, che comunque è un giocatore molto diverso: più tiratore, meno difensore. Oggi la società deve capire la volontà dell’ala greca: è disposto a completare l’annata o vuole fermarsi dopo la Coppa Italia? Riassumendo, la soluzione ideale per il club sarebbe quella di tenersi Gudmundsson e pescare un lungo italiano per chiudere la falla di Mazzola. Poi, se Charalampopoulos non ce la fa, sostituirlo con uno straniero.

